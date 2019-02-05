ولي العهد يتسلم رسالة من أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح خلال استقبال له في مكتبه بالرياض اليوم.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.