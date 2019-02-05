خادم الحرمين من مجلس الوزراء: الدولة مستمرة في مكافحة الفساد والقضاء عليه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض اليوم، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.

حماية النزاهة

وفي مستهل الجلسة وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجددا التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

مستجدات الأحداث

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوها بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية الألمانية، والتي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

تطورات المنطقة

ونوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن، الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.

نشاطات متنوعة

وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضورا وتنافسا كبيرا ومشاركة دولية متنوعة.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات المجلس

أولا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الأمن العام بالصين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وهولندا.

ثالثا: تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

خامسا: إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ ـ تحمل الرقم (9) بالنص الآتي "9 ـ ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية".

سادسا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق.

سابعا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 19 / 40 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة بند ـ يكون البند (ثالثا) ـ إلى قراره رقم (691) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ، بالنص الآتي "يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناء على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة".

ترقيات

1 ـ سعد بن عبدالله الحماد - مستشار إداري بوزارة الصحة - المرتبة 15

2 ـ المهندس سليمان بن صالح الدوهان - وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة محافظة الأحساء - المرتبة 14

3 ـ سعود بن سليمان السويلم - مدير عام تقنية المعلومات بوزارة المالية - المرتبة 14

4 ـ خالد بن محمد العسيري - مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض - المرتبة 14

5 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير):

ـ عبدالله بن متعب الرشيد.

ـ عبدالعزيز بن حمود الزيد.

ـ مساعد بن إبراهيم السليم.

ـ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري.

ـ طارق بن عبدالله الرشيد.

ـ سلطان بن عبدالله العنقري.

ـ المهندس محمد بن رضا هزازي.