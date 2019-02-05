- 1/2
- 2/2
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق الإستراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة.
وأوضح قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، أن جنود اللواء حرروا تبة المحبس اليمنية، المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض، بمحافظة حجة وعددًا من المواقع المحيطة بها.
وأضاف – بحسب سبتمبر نت – أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
تحرير مناطق مهمة بعد مواجهات مع الحوثيين في صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق الإستراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة.
وأوضح قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، أن جنود اللواء حرروا تبة المحبس اليمنية، المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض، بمحافظة حجة وعددًا من المواقع المحيطة بها.
وأضاف – بحسب سبتمبر نت – أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
06:50 PM
سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق الإستراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة.
وأوضح قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، أن جنود اللواء حرروا تبة المحبس اليمنية، المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض، بمحافظة حجة وعددًا من المواقع المحيطة بها.
وأضاف – بحسب سبتمبر نت – أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
، تحرير مناطق مهمة بعد مواجهات مع الحوثيين في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مناطق مهمة بعد مواجهات مع الحوثيين في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.