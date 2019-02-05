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كشفت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، عن أولى حالات العبث في فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل التي تم دخولها أمس الأول، مؤكدة أنها الحالة الأولى التي تسجّل منذ استقبال دخول المنقيات المشاركة.
وكان الدكتور عبد الله منصور الحواس رئيس اللجنة الطبية بالمهرجان ومدير المستشفى البيطري بجامعة القصيم، قد أكد استعداد اللجنة للكشف عن حالات العبث في الإبل المشاركة بأحدث الأجهزة المتخصصة والمتطورة، في الكشف الدقيق لأي تغيرات غير طبيعية ظاهرية أو نسيجية في جسم الحيوان.
وأشار إلى أن اللجنة تضم فريقا من الأخصائيين والاستشاريين في الأقسام الطبية المختلفة، وقد تم تدريب تلك الكوادر داخل وخارج المملكة، للحيلولة دون حدوث حالات الغش والعبث في الإبل المشاركة، وترسيخا لمبدأ العدالة بين المشاركين.
مزاين الإبل: الكشف عن أول حالة عبث في فئة "الفحل وإنتاجه"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-05
كشفت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، عن أولى حالات العبث في فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل التي تم دخولها أمس الأول، مؤكدة أنها الحالة الأولى التي تسجّل منذ استقبال دخول المنقيات المشاركة.
وكان الدكتور عبد الله منصور الحواس رئيس اللجنة الطبية بالمهرجان ومدير المستشفى البيطري بجامعة القصيم، قد أكد استعداد اللجنة للكشف عن حالات العبث في الإبل المشاركة بأحدث الأجهزة المتخصصة والمتطورة، في الكشف الدقيق لأي تغيرات غير طبيعية ظاهرية أو نسيجية في جسم الحيوان.
وأشار إلى أن اللجنة تضم فريقا من الأخصائيين والاستشاريين في الأقسام الطبية المختلفة، وقد تم تدريب تلك الكوادر داخل وخارج المملكة، للحيلولة دون حدوث حالات الغش والعبث في الإبل المشاركة، وترسيخا لمبدأ العدالة بين المشاركين.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
06:34 PM
من لون الشعل التي تم دخولها ضمن المنقيات
كشفت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، عن أولى حالات العبث في فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل التي تم دخولها أمس الأول، مؤكدة أنها الحالة الأولى التي تسجّل منذ استقبال دخول المنقيات المشاركة.
وكان الدكتور عبد الله منصور الحواس رئيس اللجنة الطبية بالمهرجان ومدير المستشفى البيطري بجامعة القصيم، قد أكد استعداد اللجنة للكشف عن حالات العبث في الإبل المشاركة بأحدث الأجهزة المتخصصة والمتطورة، في الكشف الدقيق لأي تغيرات غير طبيعية ظاهرية أو نسيجية في جسم الحيوان.
وأشار إلى أن اللجنة تضم فريقا من الأخصائيين والاستشاريين في الأقسام الطبية المختلفة، وقد تم تدريب تلك الكوادر داخل وخارج المملكة، للحيلولة دون حدوث حالات الغش والعبث في الإبل المشاركة، وترسيخا لمبدأ العدالة بين المشاركين.
، مزاين الإبل: الكشف عن أول حالة عبث في فئة "الفحل وإنتاجه" ،
المصدر : الخليج 365
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