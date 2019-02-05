، جامعة الأمير سلطان تستحدث ٣ برامج جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اعتماد مجلس أمنائها وموافقة وزارة التعليم

حصلت جامعة الأمير سلطان على الموافقة النهائية من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على استحداث ثلاثة برامج أكاديمية جديدة في كلية الهندسة؛ اثنان منها في درجة البكالوريوس، وهما برنامج الهندسة المدنية والبيئية وبرنامج الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية.

وكان مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان برئاسة رئيسه الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف؛ قد اعتمد في وقت سابق استحداث هذه البرامج في كلية الهندسة؛ إذ تمنح كلية الهندسة حاليّاً درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة الهندسية (إنشاء وتشييد)، والإدارة الهندسية (إدارة التصنيع والإنتاج)، والاتصالات والشبكات، وهندسة التصميم الداخلي، والهندسة المعمارية.

الجدير بالذكر أنه سيتم فتح باب التقديم على برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية خلال شهر مارس القادم للقبول للسنة القادمة، أما برامج البكالوريوس فسيتم التقديم عليها مع مثيلاتها من البرامج الأخرى في الجامعة حسب المواعيد التي تحدد من عمادة القبول والتسجيل.

وقد علق على هذا الموضوع عميد كلية الهندسة والمشرف العام على الدراسات العليا بالجامعة سعادة الدكتور عبدالحكيم بن عبدالرحمن الماجد بقوله: إن تصميم برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية يهدف إلى مواكبة وتطوير مهارات الإدارة الهندسية بين المهندسين والمهنيين من مديري مشاريع ومهندسين ومعماريين ومصممين، وكذلك التخصصات التقنية في الحاسب الآلي ومهندسي البرمجيات والتخصصات الأخرى المشابهة، وإن هذا البرنامج يساعد الموظفين على استغلال أوجه التقارب المحتملة بين العلوم الهندسية والإدارية والاستفادة من قدراتهم الفنية والإدارية في حل مشكلات الإدارات المتطورة والحديثة.

وأضاف الماجد: أن برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية الجديد، سيغطي جوانب كثيرة من مجالات الهندسة المدنية التي تشمل الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، بالإضافة إلى هندسة النقل. وكذلك سيقوم البرنامج بالتركيز على الهندسة البيئية والاستدامة، وسيقوم الطالب بالتركيز على أحد هذه المجالات لتعميق قدراته في مجال اهتمامه، وهذا بلا شك سيساعد على تحقيق رؤية 2030.

وتابع الماجد: أما على صعيد قسم الهندسة الكهربائية فهو سوف يلبي أبعاد الرؤية فيما يتعلق بالجانب التقني، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والجوانب الإلكترونية الأخرى؛ إذ سيمكن هذا البرنامج من تطوير مهارات الطلاب لتصميم وتطوير النظم الحديثة.

وأضاف الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيال الأستاذ المساعد في كلية الهندسة بقسم الإدارة الهندسية، أن ما يميز هذا البرنامج هو محاكاة التطور الحاصل والمتزايد للمؤسسات التي تتطلب تحليلات ومهارات في حل المشكلات وصياغة قرارات الإدارة، والطلب الكبير على برامج الدراسات العليا المتخصصة في الإدارة الهندسية في المملكة والمنطقة، بناءً على الدراسة التي قمنا بها مع أكثر من 250 ألف مشارك من قياديين/ مهندسين/ إداريين/ طلاب من كلا الجنسين، بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد لاستخدام التحليلات في تطوير القرارات الإدارية في العديد من المؤسسات، وهذه تأتي تحقيقاً لتطلعات الجامعة الطّموحة في تعزيز حضورها الوطني، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في إنشاء القوى العاملة التي تلبي الاحتياجات المحلية للمستثمرين وصناع القرار.

وأضاف الدكتور الخيال أن برنامج الماجستير سوف يغطي 5 برامج في الرؤية على النحو التالي: برنامج الرؤى والتوجهات، برنامج إدارة المشروعات، برنامج قياس الأداء، برنامج رأس المال البشري، برنامج الشراكات الإستراتيجية؛ لذا سيكون برنامجنا الجديد بإذن الله منصة لتعليم أساسيات هذه البرامج، إلى جانب ما هو مطلوب في السوق.