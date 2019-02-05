، إعلاميون ونشطاء "تويتر" يتفاعلون مع فرحة طفل "الفيصلي": "إنها لقطة الموسم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّموا شكرهم للمصور والمخرج.. وطالبوا النادي بتكريمه

تفاعل إعلاميون ونشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال اليومين الماضيين، مع فرحة طفل مباراة الفيصلي والحزم، بعد أن اختارته كاميرا مخرج المباراة للفوز بالسيارة، واعتبروها لقطة الموسم، مقدمين شكرهم لمخرج المباراة؛ لتميزه بهذا الاختيار.

وقال الإعلامي فهد اللويحق: ما رأيته ‏مقطع الموسم، ولو قلنا ان في رياضتنا بعض السلبيات، فيكفينا منها فرحة هذا الطفل حبيب قلبي، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويمنّ عليه وعلى أسرته بالصحة والخير، وأقولها بصوت عال: يستأهل السيارة.

بدوره قال الإعلامي الرياضي ومراسل "إذاعة يو أف ام" محمد الضيف: أيها الطفل البطل، فرحنا بفوزك بالسيارة كفرحتنا لأنفسنا.. شكرًا لمن اختارك للفوز، وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك.

وعلق الصحافي بصحيفة "الخليج 365" سعود الدعجاني على الفيديو بقوله: أسال الله العلي العظيم أن يشفيه ويعافيه.. وسلمت يد المصور والمخرج.

وطالب الإعلامي بصحيفة "الأندية" شداد الظويفري، إدارة الفيصلي متمثلة، بالمسؤولية الاجتماعية في النادي؛ بالمبادرة بتكريم الطفل والوقوف معه، مضيفاً: وفرحنا جميعاً بفوزه ونشكر مخرج المباراة على اختياره.