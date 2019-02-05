، مستشفى المزاحمية العام يدشن مركزًا للنقل الإسعافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن رؤية وزارة الصحة للتحول الوطني

دشن مستشفى المزاحمية، مركزًا للنقل الإسعافي، بحضور مدير إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور فايع المحياني.

وأوضح "المحياني" أن هذه المراكز ضمن رؤية وزارة الصحة في مشروع التحول الوطني لتوحيد مراكز النقل الإسعافي لنقل المرضى بين المنشآت الصحية.

وقال مدير مستشفى المزاحمية العام، الأخصائي سعود النداح، إن المركز الموحد تم دعمه بالكوادر البشرية والآليات؛ لتسهيل عملية نقل المرضى من المستشفى إلى المنشآت الصحية الأخرى بالمنطقة.

وثمن د."المحياني" و"النداح" الدعم اللامحدود، المقدم من مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور ناصر الدواس؛ لتسهيل كل ما من شأنه تطوير ومواكبة التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية وزارة الصحة ٢٠٣٠.