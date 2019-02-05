، مستشفى المزاحمية العام يدشن مركزًا للنقل الإسعافي ،

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دشن مستشفى المزاحمية، مركزًا للنقل الإسعافي، بحضور مدير إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور فايع المحياني.
وأوضح "المحياني" أن هذه المراكز ضمن رؤية وزارة الصحة في مشروع التحول الوطني لتوحيد مراكز النقل الإسعافي لنقل المرضى بين المنشآت الصحية.
وقال مدير مستشفى المزاحمية العام، الأخصائي سعود النداح، إن المركز الموحد تم دعمه بالكوادر البشرية والآليات؛ لتسهيل عملية نقل المرضى من المستشفى إلى المنشآت الصحية الأخرى بالمنطقة.
وثمن د."المحياني" و"النداح" الدعم اللامحدود، المقدم من مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور ناصر الدواس؛ لتسهيل كل ما من شأنه تطوير ومواكبة التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية وزارة الصحة ٢٠٣٠.
مستشفى المزاحمية العام يدشن مركزًا للنقل الإسعافيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
دشن مستشفى المزاحمية، مركزًا للنقل الإسعافي، بحضور مدير إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور فايع المحياني.
وأوضح "المحياني" أن هذه المراكز ضمن رؤية وزارة الصحة في مشروع التحول الوطني لتوحيد مراكز النقل الإسعافي لنقل المرضى بين المنشآت الصحية.
وقال مدير مستشفى المزاحمية العام، الأخصائي سعود النداح، إن المركز الموحد تم دعمه بالكوادر البشرية والآليات؛ لتسهيل عملية نقل المرضى من المستشفى إلى المنشآت الصحية الأخرى بالمنطقة.
وثمن د."المحياني" و"النداح" الدعم اللامحدود، المقدم من مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور ناصر الدواس؛ لتسهيل كل ما من شأنه تطوير ومواكبة التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية وزارة الصحة ٢٠٣٠.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
06:18 PM
ضمن رؤية وزارة الصحة للتحول الوطني
دشن مستشفى المزاحمية، مركزًا للنقل الإسعافي، بحضور مدير إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور فايع المحياني.
وأوضح "المحياني" أن هذه المراكز ضمن رؤية وزارة الصحة في مشروع التحول الوطني لتوحيد مراكز النقل الإسعافي لنقل المرضى بين المنشآت الصحية.
وقال مدير مستشفى المزاحمية العام، الأخصائي سعود النداح، إن المركز الموحد تم دعمه بالكوادر البشرية والآليات؛ لتسهيل عملية نقل المرضى من المستشفى إلى المنشآت الصحية الأخرى بالمنطقة.
وثمن د."المحياني" و"النداح" الدعم اللامحدود، المقدم من مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور ناصر الدواس؛ لتسهيل كل ما من شأنه تطوير ومواكبة التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية وزارة الصحة ٢٠٣٠.
، مستشفى المزاحمية العام يدشن مركزًا للنقل الإسعافي ،
المصدر : الخليج 365
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