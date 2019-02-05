، أمين عام التعاون الإسلامي ينوه بدعم حكومة المملكة للمنظمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال إطلاق مهرجان "أمة واحدة وثقافات متعددة …فلسطين في القلب"

نوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى دعم حكومة المملكة العربية السعودية للمنظمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

وأكد الدكتور العثيمين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال زيارته الحالية إلى مصر لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان المنظمة، الذي تستضيفه القاهرة حالياً تحت عنوان «أمة واحدة وثقافات متعددة …فلسطين في القلب»؛ أن المنظمة تحظى بدعم سخي وكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مشيراً إلى أن المنظمة التي تُعد الصوت الجامع للأمة الإسلامية وتعتز بوجود مقرها في المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين.

ونوه إلى أن حرص المملكة على دعم المهرجان في نسخته الأولى يعد تأكيداً لدعمها العمل الإسلامي المشترك، وتعزيزاً لأواصر التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن المهرجان يأتي "انطلاقاً من ملامسة هموم وتطلعات وآمال المسلم في كل أرجاء الأرض، وإظهار التنوع العرقي والمذهبي في المجتمع المسلم الواحد".

وأوضح أن المنظمة اعتمدت في إطلاق المهرجان طريقة جديدة بالبرامج التي توصل رسالتها بشكل بسيط لكل المسلمين كافة دون استثناء، منوهاً إلى الجهود المبذولة للدول الأعضاء في مكافحة التطرف والغلو والتشدد، ومواجهة ذلك بنشر الإسلام الوسطي المعتدل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الإسلام المعتدل الذي يعرفه الجميع، ليس ضد الفنون ولا هدم الثقافات ولا محو الآثار التاريخية، ونحن في المنظمة نعزز من جهودنا في نشر الإسلام الوسطي الصحيح الذي يهتم بالقيم والاعتدال، وفي الحقيقة الدين الإسلامي لا يتأثر بأفكار وتصرفات شاذة ليست من الدين الصحيح في شيء.

وأشاد الدكتور العثيمين برؤية ٢٠٣٠ التي أطلقها سمو ولي العهد كرؤية طموحة للمملكة، وقال: "دائماً نحن ننظر لها بأنها رؤية تقوم على مرتكزات أساسية مهمة تستند فيها على العمق العربي والإسلامي، بالإضافة إلى مكانة المملكة الراسخة في قلب كل مسلم، بصفتها الدولة المؤسسة للمنظمة والعضو فيها منذ تأسيسها قبل نحو نصف قرن".

وشدد على أهمية الجهود والمهام التي يقوم بها ولي العهد -حفظه الله- موضحاً أنها تدعم بشكل مباشر رسالة المنظمة الإسلامية التي تُعد ثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها ٥٧ دولة، ومن رؤيتها التي تتعلق بالحوار والتعايش ونشر السلام في العالم ونبذ التطرف والكراهية.