، بالصور.. وزير العمل يلتقي مجلس إدارة "إعلاميون" ويستعرض مشاريعها المستقبلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغربي": طموحاتنا كبيرة في ترجمة أهداف "رؤية 2030" على أرض الواقع

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم بمكتبه في الوزارة، عدداً من أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأهلية برئاسة سعود بن فالح الغربي.

وخلال اللقاء تحدث "الغربي" عن مبادرات الجمعية ومشاريعها المستقبلية، حيث قدّمت الجمعية مع المكتب الاستشاري للجمعية (مكتب Mis) عرضاً مرئياً لمبادرات الجمعية التي تحقق أهداف "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني "2020".

من جانبه، نوّه الوزير "الراجحي" بأهمية العرض المقدم من جمعية "إعلاميون"، وما تضمنه من مبادرات وآليات لتنفيذها والطرق الكفيلة لاستدامتها خدمة للوطن وقطاع الإعلام ومنسوبيه بشكل خاص، ومشيداً بمنهجية العمل التي تطبقها الجمعية ورؤيتها المستقبلية.

وأكد "الراجحي" اهتمام وحرص الوزارة على دعم الجمعيات الأهلية بشكل مستمر لتؤدي عملها على أكمل وجه ولتعزيز العمل المجتمعي، مثمناً الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة قطاع الإعلام منسوبيه.

بدورهم، عبر أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، عن شكرهم وتقديرهم لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على هذا اللقاء، وعلى الحفاوة وحسن الاستقبال متمنين لكل منسوبي الوزارة كل التوفيق.