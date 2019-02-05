، تدشين مشروع نظافة "الداير" والقرى التابعة لها بـ35 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 5 سنوات

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مشروع نظافة المحافظة والقرى التابعة لها بمبنى البلدية.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية الداير المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، ورئيس المجلس البلدي أسعد حيان المالكي، وأعضاء المجلس.

واستمع المحافظ لشرح عن المشروع من رئيس البلدية، واطلع على الآليات والمعدات والكوادر البشرية التي جهزت من أجل هذا الغرض وأعلن عن بداية المشروع.

وقال رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبد المجيد بن علي مذكور: إن مدة العقد تمتد لخمس سنوات وبقيمة إجمالية 35 مليون ريال، وبكادر إداري مكون من 138 شخصًا منهم 100 عامل و29 سائقًا و9 كوادر فنيين وإداريين، وعدد الآليات: 15 شاص منها 5 ضواغط 5 ياردات و2 ضاغط 7 ياردات، وضاغط كبير 22 ياردة، و3 قلابات صغيرة، وقلاب كبير، ومكنسة مجرورة، وسيارة غسيل حاويات، ووايت شفط، و400 حاوية 2 ياردة، و300 برميل وشيول، و3 بوبكات وسيارات خدمة للمهندسين والإداريين، والعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلة.

وبيّن المهندس "مذكور" أن النظافة كانت هاجسًا يؤرّق البلدية بحكم اتساع رقعة المحافظة وتباعد قراها ووعورة جبالها، وبتشغيل ذاتي، وحاليًا سيكون العمل مؤسسيًّا ويحل كثيرًا من الإشكاليات وبطاقم عمل كبير جُهز لهذا الغرض.

وقال إن الجهود كانت كبيرة على مدار الأيام الماضية من البلدية والمجلس البلدي لتكون "الداير" من المحافظات التي تحظى بمشروع نظافة على هذا المستوى من الأهمية.

من جهته أشاد محافظ الداير نايف بن لبدة، بجهود البلدية والمجلس البلدي في توفير مشروع النظافة الحالي، وحث المقاول المنفذ للمشروع على بذل الجهود كافة من أجل بيئة نظيفة ومثالية، خاصة أن الداير محافظة سياحية وذات طبيعة خلّابة، ويجب أن تكون النظافة فيها على المستوى المطلوب، وأن يكون التعاون بين البلدية والمؤسسة والمواطنين من أجل "معًا نحو محافظة نظيفة"، كما هو شعار المشروع.