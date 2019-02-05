، "جوميز" يسجل الهدف المئوي الرابع في الدوري ويعتلي قائمة الهدافين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل الهدف رقم 400 في المسابقة، وحمل الهدف المئوي الرابع توقيع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه الهلال خلال مواجهة فريق الفتح في ختام الجولة.
ووصلت عدد أهداف المسابقة لـ406 أهداف في الدوري بعد ختام الجولة بمعدل تهديفي وصل لـ2.82 هدف في المباراة الواحدة.
ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدف متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة، والكاميروني لياندر تاوامبا، بفارق هدفين (12 هدفاً لكل لاعب).
ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ44 هدفاً، يليه التعاون بـ38 هدفاً، ثم الأهلي 36 هدفاً، والنصر 35 هدفاً، فيما يعد فريق أحُد الأقل تسجيلاً في الدوري، إذ سجّل لاعبوه 11 هدفاً، ومن بعده الباطن بـ17 هدفاً ثم الفيحاء 18 هدفاً.
كما يتصدر الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن ولج مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه بـ17 هدفاً، ثم الهلال 19 هدفاً، فيما يقف أحُد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، قبله الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ32 هدفاً.
"جوميز" يسجل الهدف المئوي الرابع في الدوري ويعتلي قائمة الهدافينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
شهدت الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل الهدف رقم 400 في المسابقة، وحمل الهدف المئوي الرابع توقيع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه الهلال خلال مواجهة فريق الفتح في ختام الجولة.
ووصلت عدد أهداف المسابقة لـ406 أهداف في الدوري بعد ختام الجولة بمعدل تهديفي وصل لـ2.82 هدف في المباراة الواحدة.
ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدف متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة، والكاميروني لياندر تاوامبا، بفارق هدفين (12 هدفاً لكل لاعب).
ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ44 هدفاً، يليه التعاون بـ38 هدفاً، ثم الأهلي 36 هدفاً، والنصر 35 هدفاً، فيما يعد فريق أحُد الأقل تسجيلاً في الدوري، إذ سجّل لاعبوه 11 هدفاً، ومن بعده الباطن بـ17 هدفاً ثم الفيحاء 18 هدفاً.
كما يتصدر الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن ولج مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه بـ17 هدفاً، ثم الهلال 19 هدفاً، فيما يقف أحُد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، قبله الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ32 هدفاً.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
05:59 PM
شهدت الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل الهدف رقم 400 في المسابقة، وحمل الهدف المئوي الرابع توقيع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه الهلال خلال مواجهة فريق الفتح في ختام الجولة.
ووصلت عدد أهداف المسابقة لـ406 أهداف في الدوري بعد ختام الجولة بمعدل تهديفي وصل لـ2.82 هدف في المباراة الواحدة.
ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدف متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة، والكاميروني لياندر تاوامبا، بفارق هدفين (12 هدفاً لكل لاعب).
ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ44 هدفاً، يليه التعاون بـ38 هدفاً، ثم الأهلي 36 هدفاً، والنصر 35 هدفاً، فيما يعد فريق أحُد الأقل تسجيلاً في الدوري، إذ سجّل لاعبوه 11 هدفاً، ومن بعده الباطن بـ17 هدفاً ثم الفيحاء 18 هدفاً.
كما يتصدر الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن ولج مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه بـ17 هدفاً، ثم الهلال 19 هدفاً، فيما يقف أحُد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، قبله الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ32 هدفاً.
، "جوميز" يسجل الهدف المئوي الرابع في الدوري ويعتلي قائمة الهدافين ،
المصدر : الخليج 365
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