، ولي العهد يتسلم رسالة من أمير الكويت ،

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالةً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بتسليم الرسالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، خلال استقباله له في مكتبه بالرياض اليوم.
وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.
وحضر الاستقبال تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.
ولي العهد يتسلم رسالة من أمير الكويتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-05
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالةً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بتسليم الرسالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، خلال استقباله له في مكتبه بالرياض اليوم.
وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.
وحضر الاستقبال تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
05:29 PM
سلّمها له نائب وزير شؤون الديوان الأميري
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالةً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بتسليم الرسالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، خلال استقباله له في مكتبه بالرياض اليوم.
وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.
وحضر الاستقبال تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.
، ولي العهد يتسلم رسالة من أمير الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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