يبدأ غدًا.. الزعاق يوضح خصائص موسم العقارب

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الأربعاء هو بداية موسم العقارب، الذي يستمر لمدة 39 يومًا.

وقال الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام موسم الشبط، وغدًا الأربعاء هو أول أيام موسم العقارب، مشيرًا إلى أن موسم العقارب هو مرحلة الاعتدال الربيعي.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مدة موسم العقارب 39 يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم، عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.

وتابع الزعاق، أنها سميت بالعقارب؛ لأن بردها يلسع مثل العقرب، كما تكثر فيه الحساسية بجميع أنواعها، وتورق فيه الأشجار.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أوضحت أن إجازة نهاية الأسبوع ستشهد تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل «تويتر»، أن توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة، أشارت إلى تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وتابعت الهيئة، أن التقلبات الجوية ستبدأ على معظم مناطق المملكة ابتداءً من مساء يوم غدٍ الأربعاء، وتستمر إلى يوم الإثنين المقبل، وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا إلى مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية ستشمل «بقماء وحائل» والأجزاء المجاورة لمنطقة حائل، وكذلك «عرعر وطريف» والأجزاء المجاورة لمنطقة الحدود الشمالية، و«القريات وسكاكا» والأجزاء المجاورة لمنطقة الجوف.

وأضافت الهيئة أن الحالة الجوية تستمر على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.