ضبط 310 آلاف منتج مخالف في مصنع أدوات تجميل ومستودع عطور بجدة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، ضبط 3 آلاف و10 منتجات مخالفة في جدة.

وقالت «الغذاء والدواء»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن فرقها تمكنت من ضبط، 3 آلاف و10 منتجات مخالفة في مصنع أدوات تجميل ومستودع عطور مخالفين بجدة.

كانت الهيئة، حذرت من ستة منتجات عطور؛ لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة، والتي تحمل أسماء: «أهلًا عطر الحرم، وأهلًا عطر المقام ومسك الحرم، وأهلًا مسك الحرم، وعطر الكعبة، وأهلًا مسك المدينة».

وتتضمن ضوابط واشتراطات إدراج منتجات التجميل، عدم استيراد أو تداول المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل، وذلك بهدف تنظيم استيراد وتداول وتسويق منتجات التجميل في المملكة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن جميع منتجات التجميل المسوقة في المملكة؛ إضافة إلى بيانات مستوردي هذه المنتجات ومصنعيها المحليين.

وتشمل إجراءات إدراج المنتجات المصنعة محليًّا تقديم طلب بذلك؛ يشمل اسم المصنع المحلي والشركة المنتجة المحلية، وفي حالة إدراج منتجات التجميل المستوردة يشترط إرفاق خطاب تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة بحيث ينص على تفويضه بإدراج منتجاته في المملكة العربية السعودية مصدق من السفارة السعودية في بلد المنشأ، والشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة.

كما يشترط عند طلب إدراج منتج تجميلي أن يتم إرفاق صورة واضحة أو أكثر للمنتج من جميع الجهات ذات الصلة، على أن تبرز هويته بشكل واضح ومقروء وبشكله الحقيقي على أن تشمل الصورة ملصق المنتج الداخلي والخارجي بالمواصفات القياسية الخليجية، إضافة إلى النشرات الداخلية إن وجدت.

ووفقًا لنظام منتجات التجميل تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني، علمًا بأن الهيئة تقوم بمراجعة القائمة بصفة دورية؛ بإضافة المنتجات الجديدة المدرجة وتحديث حالة المنتجات المدرجة، كما يلتزم القائم بالإدراج بالتقدم بتجديد طلب إدراج المنتج بمدة لا تقل عن تسعين يومًا من نهاية تاريخ إدراج المنتج.

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشترين بعدم استخدام المنتجات مجهولة المصدر والتخلص من العينات الموجودة لديهم من تلك المنتجات مع الحرص على الشراء من مصادر موثوقة بحيث يمكن من خلالها تتبع مصدرها والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط المقررة.