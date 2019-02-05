السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا يلتقي خبير منصة تعزيز الحوار النيجيري



أبوجا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بمقر السفارة اليوم "في العاصمة أبوجا" الخبير المحلي لمنصة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في نيجيريا التابع لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات جوزيف أتانج ، ومساعدته لانتانا عبدالله.

وقدم جوزيف أتانج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من دعم لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان، وتعزيز السلام في العالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود أعمال منصة تعزيز الحوار بين اتباع الأديان في نيجيريا.

// انتهى //

18:14ت م

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أبوجا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بمقر السفارة اليوم "في العاصمة أبوجا" الخبير المحلي لمنصة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في نيجيريا التابع لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات جوزيف أتانج ، ومساعدته لانتانا عبدالله.وقدم جوزيف أتانج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من دعم لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان، وتعزيز السلام في العالم.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود أعمال منصة تعزيز الحوار بين اتباع الأديان في نيجيريا.// انتهى //18:14ت م0224

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