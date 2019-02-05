السعودية اليوم / رئيس شؤون الحرمين يدشن خدمة برامج الزيارة للمسجد النبوي



المدينة المنورة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالمدينة المنورة خدمة برامج الزيارة للمسجد النبوي المقدمة للقطاع الحكومي والخاص والأفراد , وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني .

وأوضح مدير إدارة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية خالد السيد أن هذه الخدمة تأتي لتعريف المستفيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والذي يأتي ضمن خطة الوكالة في تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر موقعها على الإنترنت wmn.gov.sa والقنوات الرسمية الأخرى , مشيرًا الى أنه نسِّق مع إدارة شؤون الزيارة وإدارة الخدمات الاجتماعية ومعرض الحرمين الشريفين لتفعيل خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيد زيارة المسجد النبوي والمرافق التابعة له وذلك لمواكبة رؤية الدولة المباركة 2030.

//اانتهى//

17:56ت م

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المدينة المنورة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالمدينة المنورة خدمة برامج الزيارة للمسجد النبوي المقدمة للقطاع الحكومي والخاص والأفراد , وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني .وأوضح مدير إدارة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية خالد السيد أن هذه الخدمة تأتي لتعريف المستفيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والذي يأتي ضمن خطة الوكالة في تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر موقعها على الإنترنت wmn.gov.sa والقنوات الرسمية الأخرى , مشيرًا الى أنه نسِّق مع إدارة شؤون الزيارة وإدارة الخدمات الاجتماعية ومعرض الحرمين الشريفين لتفعيل خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيد زيارة المسجد النبوي والمرافق التابعة له وذلك لمواكبة رؤية الدولة المباركة 2030.//اانتهى//17:56ت م0218

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