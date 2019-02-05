السعودية اليوم / رئيس الوزراء اليمني يبحث مع السفير الأمريكي إعادة الإعمار والتنمية



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمه لدعم جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب وإطلاق عجلة إعادة الاعمار والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي.

وجدد الدكتور معين التأكيد على أن أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيا الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك مؤخراً إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحدي سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود من أجل تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين.

// انتهى //

17:52ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمه لدعم جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب وإطلاق عجلة إعادة الاعمار والتنمية.وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي.وجدد الدكتور معين التأكيد على أن أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيا الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك مؤخراً إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحدي سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي.من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود من أجل تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين.// انتهى //17:52ت م0216

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