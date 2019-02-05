السعودية اليوم / جامعة أم القرى تنفذ ورشة عمل لإعداد دليل موحد لسياسة الجامعة



مكة المكرمة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

نفذت وكالة جامعة أم القرى بالتعاون مع وكالة الجامعة للتطوير ممثلة في عمادة التطوير الجامعي اليوم, ورشة عمل بعنوان "إعداد أدلة السياسات بالجامعة"، اشتملت على تعريف الإطار العام للسياسات، والإجراءات المعمول بها في الدليل، وكيفية بناء اللوائح الداخلية والأدلة، والمبادئ التوجيهية والعامة والآليات، ولوائح الموظفين، ونماذج إجراءات شؤونهم والسياسات المتبعة في الجامعة.

وعرضت الورشة التي عقدت في قاعة التدريب بعمادة التطوير الجامعي، وقدمها مستشار وكالة الجامعة الدكتور أحمد حلمي، حالات لإعداد دليل السياسات لأربع عمادات، وهي: "القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والبحث العلمي، وتقنية المعلومات"، بالإضافة إلى حالات السياسات المالية والإدارية في الجامعة.

وأشار وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو، إلى أن الدورة تأتي من أجل إعداد دليل موحد شامل لسياسة الجامعة، لما له من أهمية كبيرة في إنهاء متطلبات "الاعتماد المؤسسي".

// انتهى //

17:42ت م

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مكة المكرمة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنفذت وكالة جامعة أم القرى بالتعاون مع وكالة الجامعة للتطوير ممثلة في عمادة التطوير الجامعي اليوم, ورشة عمل بعنوان "إعداد أدلة السياسات بالجامعة"، اشتملت على تعريف الإطار العام للسياسات، والإجراءات المعمول بها في الدليل، وكيفية بناء اللوائح الداخلية والأدلة، والمبادئ التوجيهية والعامة والآليات، ولوائح الموظفين، ونماذج إجراءات شؤونهم والسياسات المتبعة في الجامعة.وعرضت الورشة التي عقدت في قاعة التدريب بعمادة التطوير الجامعي، وقدمها مستشار وكالة الجامعة الدكتور أحمد حلمي، حالات لإعداد دليل السياسات لأربع عمادات، وهي: "القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والبحث العلمي، وتقنية المعلومات"، بالإضافة إلى حالات السياسات المالية والإدارية في الجامعة.وأشار وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو، إلى أن الدورة تأتي من أجل إعداد دليل موحد شامل لسياسة الجامعة، لما له من أهمية كبيرة في إنهاء متطلبات "الاعتماد المؤسسي".// انتهى //17:42ت م0212

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