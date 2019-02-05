السعودية اليوم / قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في جبهة المزرق بصعـدة



صعـدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق مهمة في جبهة المزرق شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية.

وذكر قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن اللواء حرر تبة "المحبس اليمنية" المطلة على الخط الفرعي المؤدي الى مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية وعدد من المواقع المحيطة بها، مؤكداً أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لاذت بالفرار.

// انتهى //

17:36ت م

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صعـدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق مهمة في جبهة المزرق شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية.وذكر قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن اللواء حرر تبة "المحبس اليمنية" المطلة على الخط الفرعي المؤدي الى مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية وعدد من المواقع المحيطة بها، مؤكداً أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لاذت بالفرار.// انتهى //17:36ت م0209

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