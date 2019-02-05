السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل في معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية // للصحف //



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (ابشر توظيف) WWW.JOBS.SA خلال الفترة من يوم الأحد 5 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس 9 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً .

// للصحف // // انتهى //

17:27ت م

0205



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (ابشر توظيف) WWW.JOBS.SA خلال الفترة من يوم الأحد 5 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس 9 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً .// للصحف // // انتهى //17:27ت م0205

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