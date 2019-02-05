السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي

طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أن وزارة الداخلية لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية والإصلاح للمؤسسة الأمنية، بهدف رفع مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية لسفير بعثة الاتحـاد الأوروبي لدى ليبيا (ألن بوجيا)، اليوم بمقر الوزارة بطرابلس، حيث تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني.وشدد الوزير الليبي على ضرورة مكافحة التنظيمات الإجرامية المنظمة كافة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، داعياً دول الجوار الليبي كافة إلى حماية حدودها من تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين منها إلى ليبيا.من جهته، أشار السفير إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية لا توجد لها أي خطة من قبل الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.وتضم مراكز الاحتجاز حالياً نحو 5200 مهاجر وهو عدد قليل جداً مقارنة بمئات الآلاف الموجودين في ليبيا، لكن تلك الأعداد قد ترتفع كثيراً فجأة بسبب عمليات الاعتراض الجديدة التي ينفذها خفرالسواحل أو بسبب نشوب المعارك.وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الأسبوع الماضي إن أعداد المهاجرين المحتجزين في مدينتي مصراتة والخمس ارتفعت من 650 في بداية العام إلى 930 مما أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع الاحتجاز المتردية.وأضافت المنظمة أن الكثيرين منهم يعانون من سوء التغذية والانخفاض الحاد في درجات حرارة الجسم أو الإسهال الحاد، كما تعرض بعضهم لانتهاكات ممنهجة والتعذيب على يد مهربي البشر قبل محاولة عبور البحر.// انتهى //17:12ت م0202