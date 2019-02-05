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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"؛ محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.
يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرف.
"الشؤون الإسلامية" تنظم محاضرة "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها ".. غدًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-05
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"؛ محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.
يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرف.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
05:24 PM
يلقيها "الفيفي" في جامع القرطبي بالخرج.. ضمن برنامج "لحمة وطن"
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"؛ محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.
يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرف.
، "الشؤون الإسلامية" تنظم محاضرة "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها ".. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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