، "الشؤون الإسلامية" تنظم محاضرة "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها ".. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلقيها "الفيفي" في جامع القرطبي بالخرج.. ضمن برنامج "لحمة وطن"

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"؛ محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.

يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرف.