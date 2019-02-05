، رئيس بعثة المراقبين الأمميّين يصل إلى صنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لوليسغارد" لم يُدْلِ بأي تصريح لدى وصوله

وصل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء اليوم (الثلاثاء)؛ ليحل محل الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت، بحسب ما أفاد مصور "فرانس برس".

ولم يدل "لوليسغارد" بأي تصريح لدى وصوله إلى مطار صنعاء، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على تعيين "لوليسغارد" خلفًا لـ"كمارت".

وقاد "لوليسغارد" البعثة الأممية في مالي بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.