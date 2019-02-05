، طفح مياه يصل لحجر الدراسة.. يخلي طالبات مدرسة ابتدائية بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لعطل بالدينامو.. وتم إبلاغ فرقة الصيانة وباشرت إصلاحه في حينه

تفاجأ طالبات ومعلمات مدرسة ابتدائية القيم الأعلى للبنات بطفح المياه من داخل بوابة الدخول وفناء المدرسة بعد دخولها إلى حجر الدراسة، لتخلي إدارة المدرسة الطالبات وإطفاء التيار الكهربائي حرصاً على سلامتهن وسلامة منسوبات المدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن عطلاً في دينامو المياه بالمدرسة تسبب في طفح المياه من الخزان العلوي للمدرسة ووصولها إلى حجر الدراسة، مما اضطر إدارة المدرسة إلى إخلاء الطالبات حرصًا على سلامتهن وسلامة منسوبات المدرسة وتحسبًا لأي طارئ قد ينتج عن ذلك، وتم إبلاغ فرقة الصيانة بذلك وباشرت إصلاحه في حينه.