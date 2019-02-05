- 1/2
- 2/2
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.
وقال "لافروف": "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وانضمت دول أوروبية رئيسية أمس للولايات المتحدة، في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حليفة موسكو، مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.
أزمة فنزويلا.. موسكو تؤيد إجراء محادثات بين "مادورو" والمعارضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.
وقال "لافروف": "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وانضمت دول أوروبية رئيسية أمس للولايات المتحدة، في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حليفة موسكو، مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
04:51 PM
"لافروف" اعتبرها السبيل الوحيد للحل
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.
وقال "لافروف": "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وانضمت دول أوروبية رئيسية أمس للولايات المتحدة، في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حليفة موسكو، مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.
، أزمة فنزويلا.. موسكو تؤيد إجراء محادثات بين "مادورو" والمعارضة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة فنزويلا.. موسكو تؤيد إجراء محادثات بين "مادورو" والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.