، حريق يوقظ باريس.. مقتل 10 وإصابة 36 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ممثلو الادعاء يشتبهون في أنه متعمد

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 36 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، في حريق نشب في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الحريق متعمد.

وذكرت الشرطة أنها قبضت على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا؛ للاشتباه بأنها أشعلت الحريق في المبنى، الذي تقيم فيه ويقع في الحي السادس عشر الراقي، وفقًا لـ"رويترز".

وصعد عمال الإطفاء المجهزون بمعدات التنفس السلالم المتحركة؛ لإنقاذ السكان العالقين من شرفات في المبنى، المكون من ثمانية طوابق في شارع إرلانجيه، ونزل البعض إلى الأرض باستخدام الحبال.

وأشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى أن بين القتلى طفلاً، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.