السعودية اليوم / دورات تدريبية بجامعة نجران



نجران 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق05 فبراير 2019 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران، عن عقد دورات تدريبية بالتعاون مع إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تبدأ الإثنين المقبل وتستهدف أفراد المجتمع.

وأوضح عميد العمادة الدكتور, صالح بن نمران الحارثي، أنه تم عقد دورتي الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية أحدهما مدة 6 أشهر، والأخرى 3 أشهر، ودورات اللغة الإنجليزية لمدة شهرين، وكذلك دورة تأهيل اختبارات "STEP" لمدة شهرين، مشيراً إلى الدورات تشمل الرجال والنساء وجميعها في الفترة المسائية في قاعات التدريب بالمعهد الصناعي الثانوي بالخالدية، داعياً الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التسجيل عبر الرابط https://training.nu.edu.sa.

//انتهى//

16:33ت م

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نجران 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق05 فبراير 2019 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران، عن عقد دورات تدريبية بالتعاون مع إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تبدأ الإثنين المقبل وتستهدف أفراد المجتمع.وأوضح عميد العمادة الدكتور, صالح بن نمران الحارثي، أنه تم عقد دورتي الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية أحدهما مدة 6 أشهر، والأخرى 3 أشهر، ودورات اللغة الإنجليزية لمدة شهرين، وكذلك دورة تأهيل اختبارات "STEP" لمدة شهرين، مشيراً إلى الدورات تشمل الرجال والنساء وجميعها في الفترة المسائية في قاعات التدريب بالمعهد الصناعي الثانوي بالخالدية، داعياً الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التسجيل عبر الرابط https://training.nu.edu.sa.//انتهى//16:33ت م0189

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