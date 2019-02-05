السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بجولات ميدانية على حقول المزارعين في منطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة



حماة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

قام فريق فني من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بجولات ميدانية على حقول المزارعين المستفيدين في قرية الحويز بمنطقة قلعة المضيق في محافظة حماة، بهدف تقديم جلسات توعوية للمزارعين عن كيفية استخدام مبيدات الآفات الزراعية التي تسلموها، وذلك ضمن مشروع تمكين الأسر الأكثر حاجة من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في سوريا.

ويستفيد من المشروع 1,000 أسرة من المقيمين والنازحين والذين يملكون خبرة زراعية سابقة.

ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.

//انتهى//

16:28ت م

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حماة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسقام فريق فني من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بجولات ميدانية على حقول المزارعين المستفيدين في قرية الحويز بمنطقة قلعة المضيق في محافظة حماة، بهدف تقديم جلسات توعوية للمزارعين عن كيفية استخدام مبيدات الآفات الزراعية التي تسلموها، وذلك ضمن مشروع تمكين الأسر الأكثر حاجة من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في سوريا.ويستفيد من المشروع 1,000 أسرة من المقيمين والنازحين والذين يملكون خبرة زراعية سابقة.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.//انتهى//16:28ت م0181

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