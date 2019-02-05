السعودية اليوم / محافظ الطائف يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الخامسة من السنة الأولى

الطائف 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسرأس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي سعد بن مقبل الميموني، بديوان المحافظة اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير الخامس من السنة الأولى.وجرى خلال الاجتماع, استعراض جدول أعمال المجلس ومناقشته مع الأعضاء، وكذلك ما جرى التوصل إليه من قبل اللجان المنبثقة عن المجلس حيال ما قدمت من توصيات وأفكار وأطروحات تخدم المحافظة في الفترة القادمة.واتخذ المجلس المحلي عددًا من القرارات، من خلال ما جرى طرحه ضمن جدول الأعمال، التي تضمنت إعادة بعض التوصيات للدراسة من قبل لجان المجلس المحلي للتنمية والتطوير ، وتحليل المواضيع قبل عرضها في جدول الأعمال، وكذلك تفعيل دور اللجان المنبثقة عن المجلس ، بهدف رفع كفاءة الأداء في أعمال اللجان وتطويرها بما يتوافق مع التنمية في محافظة الطائف, كما اتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.وأكد معالي محافظ الطائف على بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالمقترحات, حاثًّا إياهم على رفع مستوى الطموح وبذل الجهد والفكر فيما يحقق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر ورفع مستوى الخدمات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، ومنطقة مكة المكرمة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.ونوه بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، للمشروعات التنموية المختلفة التي تشهدها المحافظة والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية ، في إطار اهتمام ودعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين.// انتهى //16:26ت م0179