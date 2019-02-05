السعودية اليوم / تعليم الباحة ينظم الملتقى السنوي الأول لرواد النشاط



الباحة 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

نظمت إدارة نشاط الطلاب بتعليم الباحة, اليوم الملتقى الأول السنوي لرواد النشاط تحت شعار "نشاطنا وفق رؤية ونحو إبداع", بحضور المساعد للمدير العام للشؤون التعليمية علي عوضه مديس, ومدير إدارة نشاط الطلاب محمد يحيى مهدي وعدد من القيادات التعليمية, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.

ويهدف الملتقى إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال النشاط الطلابي, فيما تضمن الملتقى عددا من المحاور من أهمها التجارب ميدانية, وأهمية العمل التطوعي في الميدان التربوي.

بدوره أكد المساعد للشؤون التعليمية على أهمية النشاط داخل المدارس والذي من خلاله تنمى مواهب الطلاب وتصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال أنشطة تربوية وتعليمية منظمة, مقدماً شكره لمساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد صالح الزهراني على إثرائه للملتقى ومشاركته لهم بما يحقق تفعيل الشراكة المجتمعية المثمرة بين الجهات الحكومية

وفي ختام الملتقى تم تكريم رواد النشاط المتميزين والمشاركين بالملتقى.

//انتهى//

16:26ت م

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الباحة 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة نشاط الطلاب بتعليم الباحة, اليوم الملتقى الأول السنوي لرواد النشاط تحت شعار "نشاطنا وفق رؤية ونحو إبداع", بحضور المساعد للمدير العام للشؤون التعليمية علي عوضه مديس, ومدير إدارة نشاط الطلاب محمد يحيى مهدي وعدد من القيادات التعليمية, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.ويهدف الملتقى إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال النشاط الطلابي, فيما تضمن الملتقى عددا من المحاور من أهمها التجارب ميدانية, وأهمية العمل التطوعي في الميدان التربوي.بدوره أكد المساعد للشؤون التعليمية على أهمية النشاط داخل المدارس والذي من خلاله تنمى مواهب الطلاب وتصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال أنشطة تربوية وتعليمية منظمة, مقدماً شكره لمساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد صالح الزهراني على إثرائه للملتقى ومشاركته لهم بما يحقق تفعيل الشراكة المجتمعية المثمرة بين الجهات الحكوميةوفي ختام الملتقى تم تكريم رواد النشاط المتميزين والمشاركين بالملتقى.//انتهى//16:26ت م0178

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