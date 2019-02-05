شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الخبر» تستبدل أرضيات 7 ملاعب بحدائقها بالعشب الصناعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أنجزت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر، ضمن خطتها لتطوير الملاعب الرياضية بتركيب العشب الصناعي في 7 ملاعب بالحدائق العامة، وذلك ضمن الخطة التطويرية التي تنتهجها لتحسين الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة، وذات خدمات مثالية بمعايير توفر مرافق رياضية تسهم في خلق مجتمع صحي وسليم.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية قامت باستبدال وتعديل عدد 7 ملاعب رملية بملاعب عشب صناعي، من أجمالي 37 ملعب تحتضنها حدائق الخبر، حيث تم فرد العشب الصناعي في كل من ملاعب حدائق النخيل بحي الكورنيش والأسيل بحي الجسر، وحديقة المهيدب للخدمة المجتمعية بحي الهدى، وحديقة حمد الخالدي بالراكة الجنوبية، وحديقة محمد الخالدي بحي اليرموك، وحديقة البستان بحي البستان وحديقة قرطبة بحي قرطبة بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 5500م٢.

ونوه الزايدي بأن ذلك يهدف لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، وتكمن أهمية هذه الملاعب الرياضية، في إظهار طاقات الشباب في المناطق والأحياء السكنية وإبرازها في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الملاعب تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الشباب، وشغل وقت الفراغ من خلال ممارسة هذه الرياضات قريباً من مسكنهم لتفادي الكثير من المشاكل الصحية، كذلك فإنها تزيد من روابط التواصل بين الشباب، وتزيد من فرص التعارف فيما بينهم وتعمل على سد حاجاتهم الشبابية والرياضية في كل حي.

يذكر أن بلدية الخبر قامت في وقت سابق باستبدال عدد 20 ملعب رملي بالعشب الصناعي، وفق خطة لتطوير تلك الملاعب بما يحقق رغبات المجتمع.