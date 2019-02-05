شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرّم مكتبي أحوال بجدة نظير تميزهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

التقى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، عبدالمنعم الشهري مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة ومنسوبي مكتبي الأحوال المدنية بجدة نظير حصولهما على المركز الأول في الأداء على مستوى المكاتب بالمملكة.

فيما قدم عبدالمنعم الشهري لسموه عرضاً يتضمن ماحققاه المكتبين، وحصولهم على مستوى إمتثال (100%؜) وفقا لنتائج المتسوق الخفي، حسب تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الثالث من عام 2018م.

فيما أشاد الأمير مشعل بن ماجد بهذا الانجاز الذي يعطي مؤشراً وإضافة للتميّز الذي تحققه الأجهزة بمحافظة جدة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق الخدمة المتميزة للمراجع مؤكداً أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن. كما أشار أن هذا الانجاز شرف لكل موظف وقدوة للقطاعات الأخرى منوّها أن هؤلاء الشباب هم صنّاع مستقبل هذا الوطن الغالي.

فيما قدّم الشهري شكره للأمير على شرف اللقاء وتكريم المتميزين مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً للبقية للتميّز وتحقيق التطلعات. وفي ختام اللقاء كرّم الأمير مشعل بن ماجد المتميزين، كما التقطت الصور التذكارية مع الأمير.