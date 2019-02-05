شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطلق القمر السعودي للاتصالات SGS-1.. منتصف الليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تطلق المملكة العربية السعودية عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم (الثلاثاء) القمر السعودي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية.

وتسعى المملكة إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية، إذ يعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية.

ويوفر القمر السعودي للاتصالات تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النطاق العريض، والاتصالات الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

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