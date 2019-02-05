شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة مكة بالنيابة يزور غداً محافظتي الكامل وخليص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يواصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, غداً جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتي الكامل وخليص .

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاءه عدداً من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشّن سموه عدداً من المشاريع والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والمواطنين , ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين .

كما يقف سموه خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص ميدانياً على عدد من المشاريع , ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها ، كما يستعرض المتعثرة منها ، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها .

ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.