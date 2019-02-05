القصاص لقاتل مواطن وابنيه بسلاح رشاش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحارثي - سعودي، لقتله غابش بن علي بن نائش الحارثي وابنيه نمشان وحامد - سعوديين، وذلك بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهم.

وأوضحت الداخلية أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم في أبها أمس.