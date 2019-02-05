"فترة عدم استقرار جوي طويلة" تصيب أغلب المملكة يتوقعها "السحيمي"

قال محلل ومتابع الأحوال الجوية حسان السحيمي: إنه وفق ما ترسمه النماذج العددية؛ فإنه يتوقع بعد مشيئة الله حدوث فترة عدم استقرار جوية طويلة تمتد من ٧ فبراير إلى منتصف الشهر، ولا يستبعد أن تمتد حتى نهاية الثلث الثاني، مع قدوم حالة أخرى عبارة عن أخدود علوي بارد من مصدر قطبي، من منتصف فبراير حسب ما ترسمه النماذج العالمية.
وفصّل "السحيمي" ذلك، بأن الحالة الأولى وبدايتها من ٧ فبراير إلى ١٢ فبراير، تأتي نتيجة منخفض علوي بارد؛ حيث يُتوقع أن تؤثر على مناطق عدة من المملكة، وتتراوح أمطارها من المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق، وقد تشمل المناطق الشمالية، ومنطقة تبوك، وشمال شرق المملكة، ومنطقة المدينة، وأجزاء من غرب المملكة والقصيم، وأجزاء من الوسطى ومنطقة الرياض والشرقية ودولة الكويت.
وأضاف بأنه يتوقع أيضاً أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة؛ وذلك نتيجة هبوب الأزيب لعدة أيام على المملكة، ونشاط منخفض على البحر الأحمر، مع نشاط للرياح أثناء مرور الحالة، وستؤثر على عدة مناطق والله أعلم.
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