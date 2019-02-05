، جمعية الثقافة في الطائف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صور مدينة الورد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشنبري" فاز بالمركز الأول عن صورة "النار والبارود" أثناء لعبة التعشير

أسدلت "الطائف" الستار على أكبر مسابقة صور لمدينة الورد بعد شهرين من إطلاقها، حيث سلّم مدير الجمعية الثقافة والفنون بالمحافظة، فيصل الخديدي، الجوائز النقدية والعينية للفائزين الثلاثة.

وفاز فهد الشنبري بالمركز الأول عن صورة "النار والبارود" أثناء لعبة التعشير التي يشتهر بها تراث الطائف وتُعرف بلعبة الحروب ، بينما فاز المصور عدنان البلوشي بالمركز الثاني، عن صورة "العطر والورد الطائفي"، وفاز المصور محمد المالكي بالمركز الثالث عن صورة "لحظة البرق" في سماء أحد أشهر المباني التاريخية بالطائف وهو قصر جبرا .

واستهدفت المسابقة دعم أحد حسابات سيّدات مواقع التواصل "غيمه ومطر" في إطار تشجيع الأفكار لتطوير الأعمال الفنية الابداعية، كما ساهم عضو المجلس البلدي بدر الوذيناني بتقديم دعمٍ مادي ومعنوي لتشجيع المصورين لتوثيق أكبر عدد ممكن من الصور التي تعكس جمال المدينة الحالمة، مدينة الصيف، وما تحتضنه من معالم سياحية وتاريخية عبر التاريخ، بالإضافة لأجوائها ومناظرها الواثبة على خارطة السياحة في الوطن العربي وحضورها البارز في ذهنية المصطافين بشكلٍ متصل طوال الإجازات والمناشط السياحية وغيرها.

وقد أفرزت المسابقة عن أكبر أرشيف صور، إذ احتوت على أربعة آلاف صورة تفاعل معها أكثر من ثمانية آلاف مغرد بين محترفٍ وهاوٍ ومحب وعاشق لمدينة الطائف، حيث بلغ عدد المغردين في وسم مسابقة_الطائف_في_صورة٢ ما يفوق ألفي مغرد.

وتعتبر المسابقة امتداداً لمسابقة أقيمت قبل عامين، بينما شهدت النسخة الأخيرة تطويرًا في آليات الطرح، ومعايير التنافس، ولجان الاختيار، واستحقاقات الجوائز بكل حيادية.