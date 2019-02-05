، شاهد.. "محافظ الأفلاج" يترأس الاجتماع الأول للجنة التنمية السياحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة حصر المواقع الأثرية والسياحية والتراثية بالمحافظة

ترأس محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة التنمية السياحية بالمحافظة بعد اعتماد أسماء أعضاء اللجنة من قبل الجهات ذات الاختصاص .

واستعرض أمين لجنة التنمية السياحية بالأفلاج مرضي بن محمد الحبشان جدول أعمال الاجتماع والتي تضمنت حصر المواقع الأثرية والتي تجاوزت 20 موقعًا أثريًا وسياحيًا وتشغيل المواقع التراثية والآثرية والسياحية بالمحافظة وإقامة مهرجانات منها ليالي قيس ومهرجان التمور، كما تناولت محاور الاجتماع مناقشة العناية بشجرة البان التي تميزت بها المحافظة كون الأفلاج أكبر مواطن الشجرة في منطقة الرياض، وتوضيح فوائد الشجر واستزراعها ، ودراسة المسح الجيلوجي لوادي البان بالهدار .

واختتم الاجتماع بطرح توصية تشكل لجنة لحصر المواقع التراثية البارزة ونبذة تعريفية عنها وإقامة ورشة عمل للخدمات التي تقدمها هيئة السياحة للجنة التنمية السياحية وورشة عمل عن الإرشاد السياحي .