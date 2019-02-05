، "غريفيث": نهدف لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم الأسرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع اجتماع اللجنة الإشرافية بين الحكومة والانقلابيين في "عمان"

أفاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأن اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وإعادة الأسرى والمحتجزين.

وأضاف "غريفيث"، قبل بدء الاجتماعات، أنه سيكون لدينا الكثير من الفرص خلال ثلاثة أيام من الاجتماعات لوضع اللائحة النهائية للقوائم، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم، مؤكدًا أهمية العملية السياسية الأوسع نطاقًا التي نقوم بها.

وتبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير.

وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.