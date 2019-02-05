، موسكو تعلن موعد تطوير صواريخها الجديدة وسباق التسلح يشتعل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعليق التزامها بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة رداً على واشنطن

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الثلاثاء، أن بلاده يجب أن تطور صاروخين جديدين قبل 2021، في خطوة جديدة تأتي بعد أيام على إعلان موسكو انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن "شويغو" قوله، إنه يتعين على موسكو أن تطور صاروخاً موجهاً أرضياً جديداً، وصاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر قبل عام 2021، وذلك رداً على اعتزام واشنطن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

ووفق "رويترز"، وجّه وزير الدفاع أمراً للجيش بالشروع في العمل على تطوير نظامين صاروخيين جديدين، وضمان استكمال العمل بحلول 2021.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن السبت، تعليق التزام بلاده بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة، رداً على إجراء أمريكي مماثل.

ولدى إعلان "بوتين" قراره، أمر الرئيس الروسي وزيري دفاعه وخارجيته، سيرغي شويغو، وسيرغي لافروف، بالامتناع عن إجراء محادثات بشأن نزع الصواريخ النووية.

ووافق "بوتين" أيضًا على اقتراح الوزير شويغو بإنتاج صواريخ جديدة متوسطة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، تعليق التزام واشنطن بالمعاهدة ، وذلك بعد أن اتهمت روسيا بخرقها وتجاهل النداءات الأمريكية بهذا الشأن.

وأمهل "بومبيو" روسيا ستة أشهر، من أجل الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500- 5500 كيلومتر، وفي حال لم تلتزم خلال هذه المهلة، فإن واشنطن ستنسحب منها نهائياً.

ووقع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشيف، في ديسمبر عام 1987، معاهدة نزع الصواريخ النووية المتوسطة، التي وصفت بأنها "تاريخية" وفتحت الطريق لعهد جديد في العلاقات بين الكتلتين الشرقية والغربية إبان الحرب الباردة.

وتصاعدت الأصوات المحذرة من احتمال اندلاع سباق تسلح بين الطرفين، في أعقاب انسحابهما المؤقت من المعاهدة، خاصة من الأوروبيين الذين يعتقدون أنهم المتضررون من هذه الخطوة النووية.

وبينما تبدو الولايات المتحدة مرتاحة نسبياً في حال اندلاع السباق؛ نظراً لقوة اقتصادها، يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة إلى روسيا، التي سيضغط برنامج الصواريخ الجديد على اقتصادها الذي يعاني العقوبات الغربية.