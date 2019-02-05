، "جينات وهرمونات".. لماذا تعمّر النساء أكثر من الرجال؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلعب الجينات والهرمونات دورًا هامًا في زيادة أعمار النساء عن الرجال، حسب تقرير علمي على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يرصد ثلاثة أسباب لهذا الفرق.

ويقول التقرير، تتمتع النساء، حول العالم بأسره، بمتوسط أعمار يزيد على متوسط أعمار الرجال، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2016، والذي كشف أن أعمار النساء تصل إلى 74 عامًا وشهرين، بينما تبقى أعمار الرجال عند 69 عامًا وثمانية أشهر.

ويتساءل التقرير: لماذا إذن يزيد متوسط أعمار النساء على الرجال؟ وما الذي يعطيهن ذلك التفوق؟ ويقدم التقرير ثلاثة أسباب لهذا الفرق بين النساء والرجال وهي:

* الجينات

أظهرت قاعدة البيانات في 40 دولة، أن متوسط الأعمار المتوقعة للنساء تتجاوز الرجال، ويعود السبب إلى التركيبة الجينية للرجال، وتحديدًا بسبب الدور الذي تلعبه الكروموسومات المحددِّة للنوع؛ ذكر أم أنثى، حيث يوجد عند النساء كروموسومان " XX "، بينما يوجد عند الرجال كروموسومان هما " XY "، وتحتوي هذه الكروموسومات على جينات، ولأن الكروموسومات من نوع" X " تحتوي على الكثير من الجينات المساعِدة على البقاء على قيد الحياة، فإن الجينات تقف وراء طول أعمار النساء.

ويشرح البروفيسور، ديفيد جيمز، من جامعة رويال كوليدج في لندن، ذلك قائلاً: "إذا كانت المرأة تعاني من خلل جيني في كروموسوم " X " فسوف يكون لديها نسخة أخرى من كروموسوم " X " وجيناته التي تساعدها على البقاء على قيد الحياة، بخلاف الرجال الذين ليس لديهم تلك النسخة الثانية من كروموسوم " X ".

* الهرمونات

في فترة المراهقة، ينتقل الفتيان والفتيات إلى مرحلة البلوغ تبعا لتغيرات هرمونية، وعند الرجال يوجد هرمون التستوستيرون، المسؤول عن معظم صفات الذكورة، كعمق الصوت ونمو شعر الصدر، وترتفع معدلات الوفيات بين الذكور أثناء ارتفاع نسبة هرمون التستوستيرون، ويقول خبراء إن ذلك يمكن أن يُعزى إلى انغماس الرجال في أنشطة مرتفعة المخاطر كالاقتتال وقيادة الدراجات والسيارات بسرعات فائقة.

وفي المقابل، يُنظر إلى هرمون الأستروجين لدى الإناث كـ "مضاد للأكسدة"، بمعنى أنه يتصدى للكيماويات السامة المسببة لإجهاد الخلايا.

* الصراعات والسلوك

في الأماكن الموبوءة بالصراع، يقل متوسط أعمار الذكور بسبب الموت في المعارك، لكن في المناطق التي تقل فيها الرعاية الصحية، تموت بعض النساء أثناء الولادة.

وثمة عوامل كالتدخين وتناول الكحول والإفراط في الطعام قد تفسّر جزئيا سبب اختلاف حجم الفجوة بين أعمار الجنسين من بلد إلى آخر، فالرجال في روسيا، على سبيل المثال، يعيشون لفترة أقل بنحو 13 عامًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الإفراط في تناول الكحول.

* النساء أطول عمرًا لكنهن لسن أكثر صحة

هذا التفوق للمرأة ليس كاملاً؛ فعلى الرغم من أن النساء يعشن عُمرًا أطول، إلا أنهن يعانين أمراضًا أكثر من الرجال، ولا سيما في أعمار متقدمة، وتميل النساء بين 16 إلى 60 عامًا إلى زيارة الأطباء أكثر من الرجال في نفس الفئة العمرية في مختلف الدول.

ويقول ستيفن إن أوستاد وكاثلين إي فيشر من جامعة ألاباما في تقرير نشرته دورية سيل بريس المتخصصة في الطب الحيوي: "في المجتمعات الغربية، تزور النساء الأطباء أكثر وتتناولن عقاقير أكثر ويتغيبن عن العمل أكثر ويقضين أيامًا في المستشفيات أكثر من الرجال وذلك لأسباب صحية".