شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر يناقش «تعليم جازان بلا مبانٍ مستأجرة خلال 3 سنوات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

يناقش أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الثلاثاء)، موضوع «تعليم جازان بلا مبان مستأجرة خلال ثلاث سنوات»، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية بقصره في حي الشاطئ بعد صلاة المغرب مباشرة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على عمل الإدارة العامة لتعليم منطقة جازان ودورها في تهيئة المواقع والمباني التعليمية المناسبة بعيدا عن المباني المستأجرة.

ويشارك بمحاور الجلسة عدد من المعنيين ومنهم مدير الإدارة العامة للتعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس، وأمين أمانة منطقة جازان، ويشارك في الجلسة أحد الطلاب المميزين بمشاعر وطنية.

كما سيتم في ختام الجلسة تكريم مواطنين نظير عملهما الإنساني بإنقاذ أسرة جراء تعرضها لحادثة واحتراق مركبتها بجبل حبس بمحافظة الداير، وآخر قام بإنقاذ طفل سقط في بئر بمركز الشقيري في محافظة ضمد.