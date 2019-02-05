شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر وابنيه بسلاح رشاش في أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبهـا في منطقة عسير.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أقدم عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحارثي (سعودي الجنسية) على قتل غابش بن علي بن نائش الحارثي، وابنيه نمشان وحامد (سعوديي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة أبها في منطقة عسير.