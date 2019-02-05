السعودية | السعودية.. مكتب للتقارير المالية من أجل مكافحة الفساد

شكرا لقرائتكم السعودية.. مكتب للتقارير المالية من أجل مكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاثنين، في مقر الديوان بالرياض "مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة".

وأكد المعجب أن مكتب التقارير المالية يأتي ضمن القواسم المشتركة، المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.

كما بين: "أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة".

إلى ذلك، نوّه بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، قائلاً: "إنها تتطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 تستلزم على وجه الخصوص أن تعمل مختلف أجهزة الدولة كفريق عمل واحد لتحقيقها".