، غدًا.. "أمير مكة" بالنيابة يلتقي أهالي وشباب محافظتيْ الكامل وخليص ،

- 1/2
- 2/2
يستأنف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، غدًا الأربعاء، جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتيْ الكامل وخليص.
ويشمل برنامج زيارة الأمير بدر بن سلطان، لقاءه بعدد من الأهالي والشباب؛ حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددًا من المشاريع والمبادرات، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.
ويقف الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمحافظتيْ الكامل وخليص ميدانيًا على عدد من المشاريع، ويطلع على الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته، عددٌ من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات؛ بُغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.
غدًا.. "أمير مكة" بالنيابة يلتقي أهالي وشباب محافظتيْ الكامل وخليصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
يستأنف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، غدًا الأربعاء، جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتيْ الكامل وخليص.
ويشمل برنامج زيارة الأمير بدر بن سلطان، لقاءه بعدد من الأهالي والشباب؛ حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددًا من المشاريع والمبادرات، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.
ويقف الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمحافظتيْ الكامل وخليص ميدانيًا على عدد من المشاريع، ويطلع على الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته، عددٌ من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات؛ بُغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
01:22 PM
للاستماع إلى مطالبهم.. والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة
يستأنف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، غدًا الأربعاء، جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتيْ الكامل وخليص.
ويشمل برنامج زيارة الأمير بدر بن سلطان، لقاءه بعدد من الأهالي والشباب؛ حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددًا من المشاريع والمبادرات، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.
ويقف الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمحافظتيْ الكامل وخليص ميدانيًا على عدد من المشاريع، ويطلع على الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته، عددٌ من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات؛ بُغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.
، غدًا.. "أمير مكة" بالنيابة يلتقي أهالي وشباب محافظتيْ الكامل وخليص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "أمير مكة" بالنيابة يلتقي أهالي وشباب محافظتيْ الكامل وخليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.