، بدء القبول للعنصر النسائي برتبة "جندي" بـ "الملك فهد الأمنية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال معهد التدريب النسائي والتقديم الأحد القادم لـ ٥ أيام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة "جندي" في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وقالت الإدارة إنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٥ / ٦ / ١٤٤٠هـ، الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ الساعة (10) صباحاً.

واشترطت للقبول أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يسبق لها التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مستبعدة من أحد المعاهد العسكرية.

كما اشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول، وألا يقل عمرها عن (21) عاماً ولا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب وتجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية ومراحل القبول كافة التي تحددها الكلية، وألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي لها عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.