الهلال في السعودية يُقدم عرضًا جديدًا للنادي الفرنسي.. طالع التفاصيل!

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة الهلال في السعودية تسابق الزمن لأجل التوقيع مع نجم فريق "أميان" الفرنسي، مهاجم السنغالي موسى كانتي البالغ "25 عاماً".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية "lequipe": أن عرض الهلال الأولي والذي تم رفضه من قبل النادي الفرنسي كان بقيمة 8 ملايين يورو، إلا أن النادي السعودي لم ييأس وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الفرنسي الذي يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب. "بحسب صحيفة سبق الالكترونية"

ويضم "الهلال" بين جنباته كلاً من: علي الحبسي "عماني"، بوتيا "إسباني"، ديجينيك "أسترالي"، كارلوس إدواردو "برازيلي"، أندريه كاريلو "بيروفي"، سوريانو "إسباني"، جيوفينكو "إيطالي"، غوميز "فرنسي".

تجدر الإشارة إلى أنه قد تكون الصحيفة الفرنسية اختلط عليها الأمر بشأن اسم النادي السعودي؛ لكون "الهلال" استكمل العدد المسموح به للأجانب.