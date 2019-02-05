تبدأ الخميس وليست الوحيدة.. خبير أرصاد يكشف تفاصيل الأيام الصعبة



توقع خبير الأرصاد والطقس معاذ الأحمدي، حالة من عدم الاستقرار نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة.

وقال الأحمدي في تصريحات إلى “المواطن“: إن حالة جوية نهاية الأسبوع ستشهدها شبه الجزيرة العربية وتتركز على المنطقة الشمالية وأجزاء من الشمالية الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى دولة الكويت.

ولفت الأحمدي إلى أن الحالة تتراوح أمطارها ما بين المتوسطة والغزيرة المحملة بالبرديات، وقد تتشكل السيول وتشمل مناطق (تبوك، حقل، طريف، طبرجل، الوجه، ضباء، العلا، أملج، ينبع، العيص، المدينة المنورة، خيبر، القصيم، حائل، رفحاء، حفر الباطن، الدوادمي، عفيف)، كما قد تشمل الأجزاء الساحلية للمنطقة الغربية.

وتابع خبير الأرصاد أن الحالة ستبدأ من يوم الخميس المقبل وتستمر عدة أيام وهي مشابهة للحالة السابقة تقريبًا التي سالت فيها أودية عديدة من شمال المملكة، لافتًا إلى أن قوة الحالة سوف تكون على شمال المملكة وأجزاء من المناطق المذكورة، وهي ناتجة عن تقدم وتعمق كبير لرياح الجنوبية الرطبة، ونزول منخفض جوي حاملًا تيارات باردة تتفاعل معه الطبقات الجوية، وتُحدث الأمطار.

وأضاف أن الحالة تشهد أيضًا نشاطًا في الرياح الجنوبية على منطقة مكة المكرمة وساحلها جدة؛ مما يؤدي إلى الغبار والأتربة المثارة يوم الجمعة المقبل، كاشفًا عن أن هناك حالة ماطرة أخرى منتصف شهر فبراير سوف يتم التفصيل عنها لاحقًا.

