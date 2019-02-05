ع سياسي / المبعوث الأممي إلى اليمن: نهدف لوضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف اليمينة على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم



عمّان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث: "إن اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وإعادة الأسرى والمحتجزين.

وأضاف في تصريحات صحفيه قبل بدء الاجتماعات، أنه سيكون لدينا الكثير من الفرص خلال ثلاقة أيام من الاجتماعات لوضع اللائحة النهائية للقوائم، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم، مؤكدًا أهمية العملية السياسية الأوسع نطاقًا التي نقوم بها.

يشار إلى أنه، بدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير.

وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.

// انتهى //

13:50ت م

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عمّان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث: "إن اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وإعادة الأسرى والمحتجزين.وأضاف في تصريحات صحفيه قبل بدء الاجتماعات، أنه سيكون لدينا الكثير من الفرص خلال ثلاقة أيام من الاجتماعات لوضع اللائحة النهائية للقوائم، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم، مؤكدًا أهمية العملية السياسية الأوسع نطاقًا التي نقوم بها.يشار إلى أنه، بدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير.وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.// انتهى //13:50ت م0085

كانت هذه تفاصيل خبر ع سياسي / المبعوث الأممي إلى اليمن: نهدف لوضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف اليمينة على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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