السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولاً رومانياً



بيروت 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفير رومانيا لدى لبنان فيكتور ميرسيا.

وجرى خلال اللقاء عرض لسبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

// انتهى //

13:49ت م

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بيروت 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفير رومانيا لدى لبنان فيكتور ميرسيا.وجرى خلال اللقاء عرض لسبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.// انتهى //13:49ت م0084

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